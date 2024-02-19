الاتحاد الأوروبي.. أورسولا فون دير لاين تعلن ترشحها لولاية ثانية

2024-02-19 / 14:20
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هبة بريس - وكالات

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاثنين، عزمها قيادة المفوضية الأوروبية لمدة خمس سنوات أخرى.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لحزبها السياسي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في برلين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية.

ويضع هذا الإعلان حدا لأسابيع من التكهنات المتواصلة في بروكسيل بشأن مستقبل فون دير لاين السياسي، الذي ارتبط أيضا بحلف شمال الأطلسي، ويعيد إطلاق السباق على رئاسة المفوضية، المؤسسة الأقوى داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع تعيين فون دير لاين عن طريق بالتزكية في بداية شهر مارس المقبل، خلال المؤتمر السنوي لتكتلها السياسي، حزب الشعب الأوروبي، الذي يضم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وكان حزب الشعب الأوروبي قد حدد يوم 21 فبراير موعدا نهائيا لتقديم الطلبات الداخلية للترشح.

ومن خلال إعلان ترشحها، تصبح فون دير لاين على الفور هي المرشحة المفضلة، حيث من المتوقع أن يضمن حزب الشعب الأوروبي أكبر حصة من المقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.

ويتم تعيين رئيس المفوضية الأوروبية من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي بعد الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات الأوروبية، ما يعني أن الحزب الذي يأتي على القمة يتمتع بامتياز غير مكتوب للسيطرة على السلطة التنفيذية للاتحاد. ويتقاسم الاشتراكيون والليبراليون عموما المناصب القيادية الأخرى.

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