بريطانيا: “جاهزون لتقديم الدعم للمغرب في مشاريع البنية التحتية الكبرى قبل المونديال”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عبرت بريطانيا عن دعمها للمغرب في مشاريعه الكبرى الخاصة بالبنية التحتية ليكون جاهزا للمونديال و ذلك في ظل العلاقة الطيبة و القوية التي تجمع المملكتين العريقتين.

و في هذا الصدد، أعلنت سفارة بريطانيا في المغرب أن هيئة البنية التحتية والمشاريع ستقوم خلال هذا الأسبوع، بزيارة إلى المملكة المغربية وذلك في إطار دعمها لمشاريع البنية التحتية الكبرى المرتقب تدشين أشغالها استعدادا لاستضافة المغرب لنهائيات كأس العالم سنة 2030.

و أكدت سفارة لندن في الرباط أن هيئة البنية التحتية والمشاريع تدعم تقديم مشاريع وبرامج مبتكرة عالمية المستوى، مضيفة بأنها تترقب الكيفية التي يمكن للتعاون بين المغرب وبريطانيا أن يدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى في المستقبل القريب.

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