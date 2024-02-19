عملاق الشحن “ميرسك” يطلق خط جديد لتعزيز التجارة بين المغرب و أوروبا

2024-02-19 / 16:04
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يبدو أن المغرب سيستفيد من التقلبات التي تشهدها أسواق التموين العالمية بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر و التهديدات التي باتت تتعرض لها سفن الشحن الكبيرة.

و في هذا الصدد، أعلنت مجموعة “ميرسك” العالمية المتخصصة في الشحن أنها أطلقت خطا جديدا لتعزيز التجارة بين المملكة و أوروبا ، حيث أنها اقترحت حلا جديدا “Morocco Bridge” لتعزيز نمو التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال الحد من الازدحامات، وخفض انبعاثات الكربون.

و أضافت الشوكة بأن أن هذا المشروع عبارة عن خدمة متعددة الوسائط تربط المغرب بإسبانيا وبقية أوروبا، وتجمع بين النقل بالسكك الحديدية والشاحنات عبر المغرب، مع خدمة نقل عبر المحيط من طنجة إلى الجزيرة الخضراء ثلاث مرات في الأسبوع.

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