فيفي عبده: “الرقص مش حرام.. وأديت مناسك الحج والعمرة 42 مرة”

2024-02-19 / 13:03
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هبة بريس - القسم الفني

كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده بعضا من أسرار حياتها، كما تطرقت للحديث عن علاقتها بالله وارتداء الحجاب وتحريم الرقص.

وقالت فيفي عبده، أثناء ضيافتها ببرنامج “عندي سؤال” المعروض عبر فضائية “المشهد”، إنها تعتبر نفسها “محجبة” رغم عدم ارتدائها الحجاب فعليا.

وأضافت: “للمرة الأولى أقول إنني أديت مناسك العمرة 37 مرة، كما أديت فريضة الحج 5 مرات، وأقول للمتابعين لا تأخدوا بالمظاهر، فأنا مطمئنة وأشعر أنني سأقابل الله وأنا مرتاحة”.

وتابعت “فيفي”: “كما أنني أقول لبعض الناس إن بعض الفنانين لديهم أشياء كثيرة حلوة أنتم لا تقدرونها، لكن الله يقدرها”.

واستنكرت “فيفي” فكرة تحريم الرقص الشرقي، مدافعة عنه كنوع من أنواع الفنون.

وتساءلت: “لماذا الرقص حرام؟، أليس هو عملا كأي عمل؟، وهل الباليه حرام؟”، وختمت: “الرقص له احترامه وهناك من يحترمونه”.

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‫6 تعليقات

  3. هاذي تتحدى الدين الاسلامي اليس الرقص نوع من التبرج وتحريك المفاتين وتهييج النفس الامارة بالسوء حرام؟ وانت ترقصين امام الرجال اليس هذه فتنة انت تحرمين ماشئت وتحللين ماشئت والله ثم الله وخى تحجي مليون مرة وتعتمرين مليار مرة إلى تصبين الماء على الرمال اعلمي ان الرقص نوع من الزنى لان المشاهد يزني بعينه وسمعه وحتى بإحساسه

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  4. جواب فيفي غريب هي مقتنعة باشياء حرمها الله في ديننا الحنيف هدفها من ذلك اقناع نفسها بان الرقص امام اعين الغير شيء عادي مما يدل على عدم وعيها بما تقول

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  6. والله لوتسكني داخل الحرم المكي لن ينفعك في شىء الا رحمة الله عفوه توبى إلى الله لعله يخثم. لك خاتمة طيبة

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