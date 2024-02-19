فيفي عبده: “الرقص مش حرام.. وأديت مناسك الحج والعمرة 42 مرة”

هبة بريس - القسم الفني

كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده بعضا من أسرار حياتها، كما تطرقت للحديث عن علاقتها بالله وارتداء الحجاب وتحريم الرقص.

وقالت فيفي عبده، أثناء ضيافتها ببرنامج “عندي سؤال” المعروض عبر فضائية “المشهد”، إنها تعتبر نفسها “محجبة” رغم عدم ارتدائها الحجاب فعليا.

وأضافت: “للمرة الأولى أقول إنني أديت مناسك العمرة 37 مرة، كما أديت فريضة الحج 5 مرات، وأقول للمتابعين لا تأخدوا بالمظاهر، فأنا مطمئنة وأشعر أنني سأقابل الله وأنا مرتاحة”.

وتابعت “فيفي”: “كما أنني أقول لبعض الناس إن بعض الفنانين لديهم أشياء كثيرة حلوة أنتم لا تقدرونها، لكن الله يقدرها”.

واستنكرت “فيفي” فكرة تحريم الرقص الشرقي، مدافعة عنه كنوع من أنواع الفنون.

وتساءلت: “لماذا الرقص حرام؟، أليس هو عملا كأي عمل؟، وهل الباليه حرام؟”، وختمت: “الرقص له احترامه وهناك من يحترمونه”.

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