باللهجة اللبنانية.. سعد لمجرد يطلق أغنية “محتال الحب”

هبة بريس - وكالات

أصدر الفنان المغربي العالمي سعد لمجرد أغنيته الجديدة “محتال الحب” عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

واختار لمجرد الغناء للمرة الأولى باللهجة اللبنانية، بتعاون مع كاتب الكلمات “رامي شلهوب”، والملحن والموزع الموسيقي “جمال ياسين”.

وصور لمجرد أغنيته الجديدة التي لقيت تفاعلا كبيرا، ساعات قليلة بعد طرحها، على طريقة الفيديو الكليب من إخراج كريم بنيس.

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