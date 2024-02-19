سباق بين “ولاد الفشوش” ينتهي بحادثة سير خطيرة بعين الدياب + “فيديو”
هبة بريس - البيضاء
شهدت منطقة عين الدياب، بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، حادثة سير خطيرة.
وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الحادث الى خوض “ولاد الفشوش” لسباق بسياراتهما من نوع “بوش”، قبل أن يصطدم أحدهم بخلفية سيارة الآخر، متسببا في إصابة سائق دراجة هوائية.
وأضاف ذات الشهود، أن الحادث أسفر عن تسجيل خسائر مادية مهمة، كما تسبب في إصابة السائقين وفتاة كانت برفقة أحدهما بجروح وكدمات متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.
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10 تعليقات
هادو ماشي أولاد الفشوش بل أولاد الغشوش اللي غاشين وواكلين العباد والبلاد.هؤلاء في الحين يشري ليه ابوه سيارة جديدة
لماذا هذآ السباق ؟؟ هاهي نتيجته تسبب في اصابات خطيرة لأصدقائه وبماذا ينفعه هذآ التهور ؟؟ لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بالفعل إنهم ولاد الفشوش يكونون مغرورين ولكن كل هذآ راجع إلى عدم التربية من طرف الوالدين الذين لم يحسنوا تربيتهم في أحسن مايرام ويقول المثل المغربي ( وكل وطبع.)
عدم التركيز والتهور من اسباب حوادث السير ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ وهذا هو ما حصل لهذا الشاب الفشوش …
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله وحده لاشريك له
Ya rebbi salama
اسباب حوادث السير جلها من شباب مراهق متهور اللهم اهديهم إلى طريق المستقيم.
هاذو ماشي ولاد الفشوش،هادو اولاد الحرام واكلين الحرام و الربا.
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إليك المستعان اولئك المشتكي مثل هؤلاء الشباب يجب ان يجندوا التجنيد العسكري الاجباري وهذا أفضل لهم ويعرفون بمعنى المسؤولية الكاملة.