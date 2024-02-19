سباق بين “ولاد الفشوش” ينتهي بحادثة سير خطيرة بعين الدياب + “فيديو”

هبة بريس - البيضاء

شهدت منطقة عين الدياب، بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، حادثة سير خطيرة.

وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الحادث الى خوض “ولاد الفشوش” لسباق بسياراتهما من نوع “بوش”، قبل أن يصطدم أحدهم بخلفية سيارة الآخر، متسببا في إصابة سائق دراجة هوائية.

وأضاف ذات الشهود، أن الحادث أسفر عن تسجيل خسائر مادية مهمة، كما تسبب في إصابة السائقين وفتاة كانت برفقة أحدهما بجروح وكدمات متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

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