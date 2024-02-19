درك مولاي بوعزة يعتقل سارق هاتف نقال من داخل منزل

ع محياوي _ هبة بريس

توصلت مصالح الدرك الملكي بمولاي بوعزة بإقليم خنيفرة بشكاية تفيد تعرض هاتف نقال يخص شخصا للسرقة من داخل منزله، لتتحرك عناصر الدرك الملكي في تحرياتها بشكل مكثف، حيث تمكنت من ضبط و إيقاف السارق في وقت قياسي.

ويتعلق الأمر، بشخص معروف بتعاطيه للسرقة بالنشل، بعد تحديد مكان تواجد الهاتف النقال، وتم إرجاع الهاتف المسروق لصاحبه في ظرف وجيز.

الموقوف والذي تمت محاصرته من طرف عناصر الدرك الملكي التي تتصدى لجميع أنواع الجريمة بالمنطقة معروفة بخدماتها المتواصلة ليلا ونهارا ، اعترف بالمنسوب إليه، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على العدالة لتقول كلمتها فيه.

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