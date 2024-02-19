مع اقتراب رمضان.. المستوردون المغاربة يتفادون تمور الجزائر بعد حظرها في عدد من أسواق أوروبا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
ارتفعت وتيرة استيراد التمور من طرف المهنيين المغاربة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على مختلف انواع التمور، حيث غير المستوردون المغاربة وجهتهم هذا العام من الجزائر و تونس صوب وجهات أخرى كمصر و العراق و السعودية و الإمارات.
و حسب عدد من المهنيين، فقد تجاهل المستوردون المغاربة التمور الجزائرية لمجموعة من الأسباب في مقدمتها الحظر الذي فرضته السلطات الصحية في عدد من دول أوروبا و أمريكا على التمور الجزائرية.
و يعود هذا الحظر لكون تقارير و خبرات أجريت لعدد من أنواع التمور الجزائرية بينت أنها مسرطنة و تحتوي على مواد ضارة بالصحة بسبب استعمال المزارعين و المنتجين في الجزائر لمواد سامة و محظورة قصد تسريع إنتاج التمر مما يشكل خطرا على صحة و سلامة المستهلكين.
و كانت هيئات السلامة الصحية قد طالبت من مصدري و منتجي التمور في الجزائر بالوقف الفوري لاستعمال المواد الكيميائية في التمور قبل حظرها لاحتوائها بقايا “مواد مسمومة”.
و لجأ المستوردون المغاربة لأسواق معروفة بجودة تمورها كالعراق و مصر و السعودية و الإمارات خاصة أنها تتميز كذلك بمراعاتها لقواعد السلامة و الصحة و تستجيب للمعايير المتعارف عليها دوليا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
52 تعليقات
لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم معليش َنقسمو مع خوتنا ندو الأجر خير من الفتنة الله يهديكم يا ابواق الفتنة رنا في أيام تحتسب كل صغيرا وكبيرا
في فرنسا التمور الجزائرية موجودة بقوة وإن نرضى بغير التمر الجزائري ذو الجودة ،وكل حرف في التقرير هو تلفيق وكذب
ما كاين غير هي في فرنسا و انا نشري فيها و نهار ما نقصت من الدار احسن دقلة في العالم بعد عجوة المدينة المنورة
لا داعي لا داعي للكذب مسرطنة او غير مسرطنة هذا لا يهمنا. المهم هو اعلان لجميع المغاربة مقاطعة التمور الجزائرية وكل المنتجات الجزائرية بكل بساطة لأنهم يكنون لنا العداء ويجب الرد عليهم بالمثل.
لا نريد ثمور الكراغلة سواء الخراءر او طونز كلهم كراغلة عملة وحدة. ثمورهم مسرطنة وعلى السلطات ان يسمعوا للشعب المغربي . اعداء المغرب يتسنون الفرصة لتمرير سمومهم لاسيادهم باي طريقة. والكل يعلم هؤلاء الارهابيين المنبوذين .كيف بلادهم كيف كمامرهم كيف تاريخهم . كلشي هجين عندهم ولعل التجارب النووية لذليل كافي ان اي شيء مسرطن عندهم. زيادة على ذلك فالخراءر تعاني من تفاقم مرض السيدا.
يجب مقاطعة كل بضاعة مصدرها دولة الشر التي يحكمها الكابرانات .
التمور الجزائرية في اوروبا لماذا الكذب على الناس اتقوا الله
ربما لا يوجد كدابين في العالم مثل أحباب الصهاينة لعلمكم أن تمور بلدنا مطلوبة في اروبة وامريكا أكثر مما تتصور وجودتها لا يمكن تجدها في أي مكان في العالم يأ
أحباب الصهاينة
J’espère qu’il y aura
moins dexportation
Pour le pour le bien du citoyens algériens
تكثرون الكذب في كل الاشهر وما تركتم شيء ضد الجزائر الا ووجهتوه لها. ابواق للفتنة لا غير. الله يهدي ما خلق.
شكرا لكن على الإشهار المجاني الجودة والثقة في النمور الجزائرية
اللهم أصلح أمة محمد