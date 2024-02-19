مع اقتراب رمضان.. المستوردون المغاربة يتفادون تمور الجزائر بعد حظرها في عدد من أسواق أوروبا

2024-02-19 / 11:44
27

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ارتفعت وتيرة استيراد التمور من طرف المهنيين المغاربة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على مختلف انواع التمور، حيث غير المستوردون المغاربة وجهتهم هذا العام من الجزائر و تونس صوب وجهات أخرى كمصر و العراق و السعودية و الإمارات.

و حسب عدد من المهنيين، فقد تجاهل المستوردون المغاربة التمور الجزائرية لمجموعة من الأسباب في مقدمتها الحظر الذي فرضته السلطات الصحية في عدد من دول أوروبا و أمريكا على التمور الجزائرية.

و يعود هذا الحظر لكون تقارير و خبرات أجريت لعدد من أنواع التمور الجزائرية بينت أنها مسرطنة و تحتوي على مواد ضارة بالصحة بسبب استعمال المزارعين و المنتجين في الجزائر لمواد سامة و محظورة قصد تسريع إنتاج التمر مما يشكل خطرا على صحة و سلامة المستهلكين.

و كانت هيئات السلامة الصحية قد طالبت من مصدري و منتجي التمور في الجزائر بالوقف الفوري لاستعمال المواد الكيميائية في التمور قبل حظرها لاحتوائها بقايا “مواد مسمومة”.

و لجأ المستوردون المغاربة لأسواق معروفة بجودة تمورها كالعراق و مصر و السعودية و الإمارات خاصة أنها تتميز كذلك بمراعاتها لقواعد السلامة و الصحة و تستجيب للمعايير المتعارف عليها دوليا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of جهة الشرق.. برنامج التنمية الجهوية من أجل جهة مزدهرة تدعمها التحول الإيجابي

جهة الشرق.. برنامج التنمية الجهوية من أجل جهة مزدهرة…

2024-02-20 / 12:51
Photo of بريطانيا: “جاهزون لتقديم الدعم للمغرب في مشاريع البنية التحتية الكبرى قبل المونديال”

بريطانيا: “جاهزون لتقديم الدعم للمغرب في مشاريع البنية التحتية…

2024-02-20 / 12:43
Photo of اتصالات المغرب …”العلامة التجارية الوطنية” المفضلة في المغرب

اتصالات المغرب …”العلامة التجارية الوطنية” المفضلة في المغرب

2024-02-20 / 12:22
Photo of هل تعلم أن المغرب يتوفر على مفاعل نووي بقلب غابة المعمورة بتعاون مع أمريكا؟

هل تعلم أن المغرب يتوفر على مفاعل نووي بقلب…

2024-02-20 / 11:22
Photo of بالأرقام.. مديرية الفلاحة تكشف وضعية القطاع بجهة الدار البيضاء سطات

بالأرقام.. مديرية الفلاحة تكشف وضعية القطاع بجهة الدار البيضاء…

2024-02-20 / 11:02
Photo of انتخاب خالد بنعمور رئيسا للمجلس الجهوي للسياحة بفاس

انتخاب خالد بنعمور رئيسا للمجلس الجهوي للسياحة بفاس

2024-02-20 / 10:20
Photo of المغرب يستقبل أكثر من 992 ألف سائح في يناير

المغرب يستقبل أكثر من 992 ألف سائح في يناير

2024-02-19 / 19:24
Photo of عملاق الشحن “ميرسك” يطلق خط جديد لتعزيز التجارة بين المغرب و أوروبا

عملاق الشحن “ميرسك” يطلق خط جديد لتعزيز التجارة بين…

2024-02-19 / 16:04
Photo of “فوربيس” تختار أربع مغربيات ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال

“فوربيس” تختار أربع مغربيات ضمن قائمة أقوى 100 سيدة…

2024-02-19 / 14:58
Photo of وفد مغربي رفيع المستوى يلتقي كبريات شركات التكنولوجيا بأمريكا

وفد مغربي رفيع المستوى يلتقي كبريات شركات التكنولوجيا بأمريكا

2024-02-19 / 14:02

‫27 تعليقات

  1. يجب على السلطات المغربية ان تتحرك وتعاقب وبكل قسوة من يحاولون إدخال تمور الدولة العدوة.
    لا نريد شيئا منهم لا نبتاع ولا نشتري منهم شيئا.
    تمور المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية احسن واجود بكثير حتى تونس لا ثم لا…
    العز والنصر لبلدنا الحبيب الغالي.
    الله-الوطن-الملك

    رد

  2. 1التمور الجزائرية موجودة و بوفرة في الأسواق الأوروبية و حتى في المغرب موجودة مستوردة بطريقة قانونية و خاضعة للرقابة كفاكم كذب و انا شخصيا ابعث الى اصدقائي المغاربة الذين يعشقونها. كفاكم فتن

    رد

  3. الحمدلله تمورنا مسقية بدماء شهداء نا
    والحمدالله لاياكلها المطبعيين والمنبطحين

    رد

  4. الكارطونات موجودة ،ستأتي من هنا و تستعمل كتمور من هناك…..الله إيدير الخير …..الكذب ثم الكذب

    رد

  6. لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم معليش َنقسمو مع خوتنا ندو الأجر خير من الفتنة الله يهديكم يا ابواق الفتنة رنا في أيام تحتسب كل صغيرا وكبيرا

    رد

  7. في فرنسا التمور الجزائرية موجودة بقوة وإن نرضى بغير التمر الجزائري ذو الجودة ،وكل حرف في التقرير هو تلفيق وكذب

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق