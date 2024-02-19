“فوربيس” تختار أربع مغربيات ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال

2024-02-19 / 14:58
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تمكنت أربع سيدات أعمال مغربيات من الدخول في تصنيف أقوى مائة سيدة أعمال عربية و إفريقية و ذلك وفق تصنيف مؤسسة “فوربيس” المتخصصة في اخبار المال و الأعمال.

و حسب “فوربيس” ، فقد ضمت لائحة أقوى مائة سيدة أعمال من الشرق الأوسط و شمال أفريقيا أسماء أربعة سيدات مغربيات تتقدمهن مريم بنصالح بنشقرون الرئيسة التنفيذية لشركة المياه المعدنية بأولماس، و العضو المنتدبة لمجموعة هولماركوم، و التي احتلت المركز السادس عشر.

و تلتها في القائمة سيدة الأعمال الشهيرة سلوى الإدريسي أخنوش، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة أكسال، و التي جاءت في المركز السابع عشر عربيا و إفريقيا.

ثالث المغربيات في القائمة هي السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، و المسؤولة المالية في مجموعة الشركة العامة بالمغرب و التي حلت قي المركز 25 في القائمة.

أما سيدة الأعمال المغربية الرابعة ضمن أقوى 100 سيدة أعمال فهي للا حنان الإدريسي التي تشغل منصب المديرة العامة لشركة Oracle بقطر، حيث تقاسمت الرتبة 94 عربيا مع سيدة الأعمال السعودية رهام الموسى.

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