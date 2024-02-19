يهم ساكنة البيضاء.. انطلاق تجارب الخطين الـ3 والـ4 للطرامواي
هبة بريس - البيضاء
أعلنت شركة “كازا ترانسبور” عن انطلاق مراحل تجارب الشمولية لقاطرات الطرامواي على خطي الثالث والرابع اعتبارًا من اليوم الاثنين 19 فبراير لمدة 6 أسابيع.
وستُجرى هذه التجارب من الاثنين إلى السبت، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً، حيث تمر القاطرات كل 4 إلى 10 دقائق.
ودعت الشركة السائقين والراجلين، الى الالتزام بقوانين السلامة على طول منصة الطرامواي وذلك بعدم المشي او السياقة فوق المنصة، استعمال الممرات الخاصة بالراجلين لعبور الطريق، التأكد أن المنصة آمنة للعبور لأن قاطرة يمكن أن تحجب رؤية عرية أو قاطرة اخرى، عدم اقتحام المنصة الخاصة بمرور الطرامواي، احترام التشوير الطرقي الخاص بوسائل النقل العمومي في ممرات خاصة
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9 تعليقات
انطلاق تجارب الخطين الـ3 والـ4 للطرامواي
اعتبارًا من اليوم الاثنين 19 فبراير لمدة 6 أسابيع
يجب الالتزام بقوانين السلامة على طول منصة الطرامواي وذلك بعدم المشي او السياقة فوق المنصة
Ahsen haja ghaydiro
هذا افضل استثمار
مشروع مهم جدا لساكنة الدار البيضاء ؛ نتمنى ان تكون تجربة ناجحة.
هذه التجربة بإذن الله تعالى ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية الوطنية في مجال النقل ويبقى الدور على المواطن في الحفاظ عليه من كل الجوانب المتعلقة بالطرامواي.
خطوة إيجابية ومقبولة لدى ساكنة الدار البيضاء نتمنى المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات وتطوير النقل بهذه المدينة الكبيرة.
نتمنى هذه التجارب أن تعم المدن المغربية كسبيل المثال فاس التي يكثر فيها السياح الاجانب ومن الداخل أيضا ولكم واسع النظر.