بنك المغرب يكشف قيمة الأموال و الودائع التي يمتلكها المغاربة في الأبناك

هبة بريس ـ الدار البيضاء

كشف تقرير حديث لبنك المغرب عن قيمة الأموال و الودائع التي يمتلكها المغاربة في الأبناك الوطنية، حيث ارتفعت بنسبة 2,8% لتصل إلى 1065,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 859,6 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 3,7%، من بينها 204,5 ملايير درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بـ 9,2 % إلى 206,3 ملايير درهم.

وسجلت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بمقدار 40 نقطة أساس إلى 3,05 %، بينما ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بمقدار 23 نقطة أساس إلى 2,60 %عند متم دجنبر 2023.

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