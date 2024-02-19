نرجس الحلاق: “فاقد الشيء هو الذي يعطيه بغزارة وصدق وحب”

هبة بريس - القسم الفني

عبرت الفنانة نرجس الحلاق، عن رفضها لمضمون مقولة “فاقد الشيء لا يعطيه”.

وقالت الحلاق في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام” : “وا عباد الله، راه فاقد الشيء هو الذي يعطيه، يعطيه بغزارة و بصدق و بحب، راه الحاصل على الشيء هو الذي لا يعرف قيمته الحقيقية، ويقدر يكون بخيل فالعطاء، حيت ما عمرو عاش فقدان الشيء، يقدر يجيه الموضوع کولو زاید ناقص”.

وأضافت “هداك الألم اللي كيجي من فقدان الشيء، هو اللي كيخليك توصل للمعنى الحقيقي ديال الشيء للي فقدتيه، و تكون اكثر جدارة فأنك تعطيه بلا حدود، کيجيني من الغباء نقولو فاقد الشيء لا يعطيه”.

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