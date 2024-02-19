وفاة والد الأميرة رجوة الحسين والديوان الملكي الأردني يعلن الحداد

2024-02-19 / 09:16
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هبة بريس - وكالات

نعى الديوان الملكي الأردني الهاشمي يوم الأحد، والد الأميرة رجوة الحسين (زوجة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله)، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي بيانا جاء فيه:

“ينعى الديوان الملكي الهاشمي، ببالغ الحزن والأسى، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف”.

وأضاف البيان: “وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 شباط عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري”.

وتابع: “ويعرب الديوان الملكي الهاشمي عن صادق التعازي وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته”.

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‫10 تعليقات

  5. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..

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  6. انا لله وانا اليه راجعون.تعازينا الحارة للأسرة المالكة في الاردن الشقيق.تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه.انه على كل شيء قدير.

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