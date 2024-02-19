طقس الإثنين.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تكون الأجواء باردة نسبيا بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية وذلك خلال الصباح والليل.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار مرتفعة نسبيا فوق السهول الداخلية وجنوب البلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي و المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية مصحوبة بتناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و20 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، و ما بين 11 و16 درجة شمال الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، وستكون ما بين 07 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات حرارة العليا ارتفاعا شمال البلاد، و ستنخفض بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان و بوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp