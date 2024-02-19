طقس الإثنين.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2024-02-19 / 09:05
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تكون الأجواء باردة نسبيا بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية وذلك خلال الصباح والليل.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار مرتفعة نسبيا فوق السهول الداخلية وجنوب البلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي و المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية مصحوبة بتناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و20 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، و ما بين 11 و16 درجة شمال الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، وستكون ما بين 07 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات حرارة العليا ارتفاعا شمال البلاد، و ستنخفض بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان و بوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ايداع رجل متزوج سجن ايت ملول قام باستغلال طفلة جنسيا

ايداع رجل متزوج سجن ايت ملول قام باستغلال طفلة…

2024-02-18 / 23:03
Photo of تارودانت : توزيع افرنة للتدفئة على ضحايا زلزال الحوز

تارودانت : توزيع افرنة للتدفئة على ضحايا زلزال الحوز

2024-02-18 / 22:32
Photo of حجز كمية من ” بزق الدجاج ” على متن شاحنة متوجهة إلى ميدلت

حجز كمية من ” بزق الدجاج ” على متن…

2024-02-18 / 21:33
Photo of اسبانيا تحذر مواطنيها من زيارة جنوب الجزائر لوجود “خطر ارهابي “

اسبانيا تحذر مواطنيها من زيارة جنوب الجزائر لوجود “خطر…

2024-02-18 / 21:32
Photo of اختيار المغربية كريمة غانم ضمن 100 من القيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرا

اختيار المغربية كريمة غانم ضمن 100 من القيادات الإفريقية…

2024-02-18 / 20:38
Photo of مع اقتراب شهر رمضان..المغرب يعتمد توقيت “غرينيتش” في هذا التاريخ

مع اقتراب شهر رمضان..المغرب يعتمد توقيت “غرينيتش” في هذا…

2024-02-18 / 19:46
Photo of مراكش: تدشين مصلحة حوادث السير التابعة لمنطقة أمن المدينة-جليز

مراكش: تدشين مصلحة حوادث السير التابعة لمنطقة أمن المدينة-جليز

2024-02-18 / 19:28
Photo of الداخلة .. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ141 مرشحا للهجرة غير النظامية

الداخلة .. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ141 مرشحا للهجرة…

2024-02-18 / 19:10
Photo of احتفالا بالسلامة الطرقية بسطات…شوارع مُحتلة وعلامات تشوير تائهة

احتفالا بالسلامة الطرقية بسطات…شوارع مُحتلة وعلامات تشوير تائهة

2024-02-18 / 18:44
Photo of لوموند : اسبانيا رفضت مساومة جزائرية على موقفها من مغربية الصحراء

لوموند : اسبانيا رفضت مساومة جزائرية على موقفها من…

2024-02-18 / 18:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق