كربوبي تكشف تفاصيل محادثتها مع آليو سيسي في كأس أمم أفريقيا

كشفت الحكمة المغربية بشرى كربوبي تفاصيل المحادثة التي دارت بينها وبين آليو سيسي، مدرب المنتخب السينغالي في كأس أمم أفريقيا.

وأوضحت كربوبي في تصريح إذاعي: “لقد جاء للاحتجاج علي باعتباري حكم رابع في المباراة، وهو أمر عادي في قانون كرة القدم”.

وأضافت: “الله أعطاني سعة الخاطر ذاك النهار سمعت منو حتى سمعت.. قلت له سمعتك يالاه دابا رجع بلاصتك وهو تقبلها بكل روح رياضية”.

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