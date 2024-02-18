الرجاء الرياضي يحتج ضد الحكم التمسماني

الرجاء الرياضي يحتج ضد الحكم التمسماني

2024-02-18 / 16:31
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احتج الرجاء الرياضي ضد الحكم هشام التمسماني، الذي قاد المباراة التي تعادل فيها الفريق أمام مضيفه إتحاد تواركة بدون أهداف، أمس السبت، في الجولة 19 من البطولة الإحترافية.

وقال النادي في بيان رسمي إن الحكم “ارتكب اخطاء كارثية تكررت بشكل غريب وغير مفهوم وساهمت في التأثير على نتيجة اللقاء”.

كما اتهم الرجاء الطاقم التحكيمي للمباراة بعدم حماية اللاعبين، بعدما تعرض لاعبه نوفل الزرهوني لإصابة قوية إثر تدخل من الحارس عبد الرحمان الحواصلي.

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