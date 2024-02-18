الرجاء الرياضي يحتج ضد الحكم التمسماني

الرجاء الرياضي يحتج ضد الحكم التمسماني

2024-02-18 / 16:31
0

احتج الرجاء الرياضي ضد الحكم هشام التمسماني، الذي قاد المباراة التي تعادل فيها الفريق أمام مضيفه إتحاد تواركة بدون أهداف، أمس السبت، في الجولة 19 من البطولة الإحترافية.

وقال النادي في بيان رسمي إن الحكم “ارتكب اخطاء كارثية تكررت بشكل غريب وغير مفهوم وساهمت في التأثير على نتيجة اللقاء”.

كما اتهم الرجاء الطاقم التحكيمي للمباراة بعدم حماية اللاعبين، بعدما تعرض لاعبه نوفل الزرهوني لإصابة قوية إثر تدخل من الحارس عبد الرحمان الحواصلي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الكعبي يسجل ثنائية ويقود أولمبياكوس للفوز في الدوري اليوناني

الكعبي يسجل ثنائية ويقود أولمبياكوس للفوز في الدوري اليوناني

2024-02-18 / 22:10
Photo of البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني يقتنص فوزا ثمينا أمام شباب المحمدية

البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني يقتنص فوزا ثمينا أمام شباب…

2024-02-18 / 21:54
Photo of بونو: مبيمبا ظل يوجه الشتائم للاعبينا وطلب زملاءه بإصابة أوناحي

بونو: مبيمبا ظل يوجه الشتائم للاعبينا وطلب زملاءه بإصابة…

2024-02-18 / 21:12
Photo of الجيش الملكي ينتصر على مولودية وجدة بخماسية

الجيش الملكي ينتصر على مولودية وجدة بخماسية

2024-02-18 / 21:02
Photo of حمد الله يواصل تألقه ويقود إتحاد جدة للفوز أمام الرياض في الدوري السعودي

حمد الله يواصل تألقه ويقود إتحاد جدة للفوز أمام…

2024-02-18 / 20:21
Photo of البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يكتسح مولودية وجدة ويغرد وحيدا في الصدارة

البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يكتسح مولودية وجدة ويغرد وحيدا…

2024-02-18 / 20:00
Photo of المنتخب المغربي يتعادل مع ليبيا في تصفيات كأس أفريقيا لكرة السلة

المنتخب المغربي يتعادل مع ليبيا في تصفيات كأس أفريقيا…

2024-02-18 / 18:45
Photo of الإصابة تضرب مزراوي في مواجهة بوخوم

الإصابة تضرب مزراوي في مواجهة بوخوم

2024-02-18 / 18:12
Photo of البطولة الإحترافية.. إتحاد طنجة يفوز على يوسفية برشيد في قمة أسفل الترتيب

البطولة الإحترافية.. إتحاد طنجة يفوز على يوسفية برشيد في…

2024-02-18 / 18:00
Photo of ريال مدريد يتعادل مع مضيفه رايو فايكانو

ريال مدريد يتعادل مع مضيفه رايو فايكانو

2024-02-18 / 17:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق