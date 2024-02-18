البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يكتسح مولودية وجدة ويغرد وحيدا في الصدارة

حقق الجيش الملكي فوزا كاسحا أمام مولودية وجدة بخمسة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 19 من البطولة الإحترافية.

وتناوب على تسجيل خماسية الجيش الملكي كل من تارخات في الدقيقة 4، أيت أورخان في الدقيقة 40، أوريبوني في الدقيقة 54، دياكيتي في الدقيقة 75 وإكامان في الدقيقة 89.

ورفع الجيش الملكي بهذا الفوز رصيده إلى 43 نقطة ليغرد وحيدا في الصدارة مبتعدا بفارق نقطتين عن مطارده الرجاء الرياضي، بينما توقف رصيد المولودية عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

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