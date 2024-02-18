الهيئة الوطنية للعدول تطالب بتعديل القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة

2024-02-18 / 22:31
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of انصاف الأساتذة إشادة بتماسك الأغلبية الحكامة‎ ‎ والدولة الاجتماعية كلمة ‏ أخنوش في برلمان الأحرار

انصاف الأساتذة إشادة بتماسك الأغلبية الحكامة‎ ‎ والدولة الاجتماعية…

2024-02-18 / 18:36
Photo of استنفار امني بعد العثور على جــــ.ثة بمنطقة خلاء بحي البرنوصي البيضاء

استنفار امني بعد العثور على جــــ.ثة بمنطقة خلاء بحي…

2024-02-18 / 16:38
Photo of وجدة .. مؤجري السيارات يتدارسون المشاكل والإكراهات خلال جمعهم العام

وجدة .. مؤجري السيارات يتدارسون المشاكل والإكراهات خلال جمعهم…

2024-02-18 / 15:27
Photo of ليلة مرعــ.ــبة بمخيم الأفارقة بمحطة ولاد زيان

ليلة مرعــ.ــبة بمخيم الأفارقة بمحطة ولاد زيان

2024-02-18 / 13:05
Photo of لحظة هدم براريك مخيم المهاجرين الأفارقة الغير شرعيين باولاد زيان ( كازا)

لحظة هدم براريك مخيم المهاجرين الأفارقة الغير شرعيين باولاد…

2024-02-18 / 12:41
Photo of رصد لأبرز لحظات التدخل الأمني لإخلاء مخيم المهاجرين الأفارقة في كازا لحظة بلحظة

رصد لأبرز لحظات التدخل الأمني لإخلاء مخيم المهاجرين الأفارقة…

2024-02-18 / 08:17
Photo of الوالي ” امهيدية” حاضر بعملية إخلاء مخيم الافارقة بالدارالبيضاء

الوالي ” امهيدية” حاضر بعملية إخلاء مخيم الافارقة بالدارالبيضاء

2024-02-18 / 07:26
Photo of النيران تلتهم مخيم المهاجرين الأفارقة بمحيط محطة اولاد زيان بالبيضاء

النيران تلتهم مخيم المهاجرين الأفارقة بمحيط محطة اولاد زيان…

2024-02-18 / 06:25
Photo of محاكمة افتراضية “بنظام التقاضي عن بعد”

محاكمة افتراضية “بنظام التقاضي عن بعد”

2024-02-18 / 02:00
Photo of الصويرة..صاحب مقهى يت_هم عائلة والده بمنعه من مزوالة العمل :”انا شاب و معايا شباب بغينا نخدمو فقط”

الصويرة..صاحب مقهى يت_هم عائلة والده بمنعه من مزوالة العمل…

2024-02-17 / 22:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق