بونو: مبيمبا ظل يوجه الشتائم للاعبينا وطلب زملاءه بإصابة أوناحي

كشف الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي بعضا من كواليس واقعة مبيمبا، قائد منتخب الكونغو الديمقراطية، في مباراة الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وقال بونو في تصريحات لقناة “Colinterview”: “لقد اخبرني النصيري أن مبيمبا ظل يوجه الشتائم للاعبينا طوال المباراة”.

وأضاف: “كما أمر مبيمبا زملاءه في الكونغو الديمقراطية بالتدخل بقوة على أوناحي من أجل إصابته في تلك المباراة”.

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