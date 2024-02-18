بونو: مبيمبا ظل يوجه الشتائم للاعبينا وطلب زملاءه بإصابة أوناحي

بونو: مبيمبا ظل يوجه الشتائم للاعبينا وطلب زملاءه بإصابة أوناحي

2024-02-18 / 21:12
0

كشف الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي بعضا من كواليس واقعة مبيمبا، قائد منتخب الكونغو الديمقراطية، في مباراة الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وقال بونو في تصريحات لقناة “Colinterview”: “لقد اخبرني النصيري أن مبيمبا ظل يوجه الشتائم للاعبينا طوال المباراة”.

وأضاف: “كما أمر مبيمبا زملاءه في الكونغو الديمقراطية بالتدخل بقوة على أوناحي من أجل إصابته في تلك المباراة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الكعبي يسجل ثنائية ويقود أولمبياكوس للفوز في الدوري اليوناني

الكعبي يسجل ثنائية ويقود أولمبياكوس للفوز في الدوري اليوناني

2024-02-18 / 22:10
Photo of البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني يقتنص فوزا ثمينا أمام شباب المحمدية

البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني يقتنص فوزا ثمينا أمام شباب…

2024-02-18 / 21:54
Photo of الجيش الملكي ينتصر على مولودية وجدة بخماسية

الجيش الملكي ينتصر على مولودية وجدة بخماسية

2024-02-18 / 21:02
Photo of حمد الله يواصل تألقه ويقود إتحاد جدة للفوز أمام الرياض في الدوري السعودي

حمد الله يواصل تألقه ويقود إتحاد جدة للفوز أمام…

2024-02-18 / 20:21
Photo of البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يكتسح مولودية وجدة ويغرد وحيدا في الصدارة

البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يكتسح مولودية وجدة ويغرد وحيدا…

2024-02-18 / 20:00

المنتخب المغربي يتعادل مع ليبيا في تصفيات كأس أفريقيا…

2024-02-18 / 18:45
Photo of ريال مدريد يتعادل مع مضيفه رايو فايكانو

ريال مدريد يتعادل مع مضيفه رايو فايكانو

2024-02-18 / 17:24
Photo of بعد مبابي.. ريال مدريد يحدد صفقة جديدة

بعد مبابي.. ريال مدريد يحدد صفقة جديدة

2024-02-18 / 16:35
Photo of أولمبياد باريس .. رفض مشاركة أسطورة الملاكمة الفيليبيني باكياو

أولمبياد باريس .. رفض مشاركة أسطورة الملاكمة الفيليبيني باكياو

2024-02-18 / 11:49
Photo of عدلي يقود ليفركوزن إلى الابتعاد 8 نقاط في الصدارة

عدلي يقود ليفركوزن إلى الابتعاد 8 نقاط في الصدارة

2024-02-18 / 11:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق