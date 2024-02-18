اسبانيا تحذر مواطنيها من زيارة جنوب الجزائر لوجود “خطر ارهابي “

هبة بريس - الرباط

حذرت وزارة الخارجية الإسبانية ، مواطنيها من زيارة جنوب الجزائر حيث المحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف لوجود خطر ارهابي .

وكشفت وزارة الخارجية الإسبانية في آخر تحديث التوصيات الأمنية “إن تزايد عدم الاستقرار في شمال مالي وما يترتب على ذلك من زيادة نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة يؤثر على الوضع الأمني ​​في المنطقة التي تتواجد فيها المخيمات الصحراوية بتندوف.

ولكل هذه الأسباب، ينصح بعدم السفر إلى جنوب الجزائر وتقترح المذكرة أن “يتعين على جميع المسافرين الإسبان أن يغادروا المنطقة في أسرع وقت ممكن”.

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