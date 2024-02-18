الجيش الملكي ينتصر على مولودية وجدة بخماسية

2024-02-18 / 21:02
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هبة بريس - و م ع

فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه مولودية وجدة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة، برسم الدورة الـ 19 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

وسجل أهداف الجيش الملكي أنور ترخات (د 39)، وخالد آيت ورخان (د 40)، وتوميسانغ أوريبوني (د 50)، ولامين دياكيتي (د 75)، حمزة إكامان (د 88).

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب مولودية وجدة أنس نوادر (د 90+2).

وعقب هذه النتيجة، انفرد الجيش الملكي بالمركز الأول برصيد 43 نقطة، فيما ظل مولودية وجدة في المركز الـ11 إلى جانب حسنية أكادير بـ20 نقطة.

وبرسم الدورة نفسها، فاز اتحاد طنجة في وقت سابق اليوم، على مضيفه يوسفية برشيد (1-0) .

ويتواصل برنامج اليوم من الدورة الـ19، بإجراء مباراة المغرب التطواني وشباب المحمدية.

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