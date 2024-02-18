اختيار المغربية كريمة غانم ضمن 100 من القيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرا

2024-02-18 / 20:38
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هبة بريس - و م ع

اختارت المؤسسة الإفريقية لريادة الشباب، المغربية كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، ضمن 100 من القيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرا التي برزت خلال سنة 2024.

وتعد المؤسسة الإفريقية لريادة الشباب، التي أحدثت في ماي 2017، هيئة شبابية إفريقية تعنى بتمثيل ورعاية تطلعات ملايين الشباب في القارة السمراء.

وتهدف المنظمة، من خلال تبنيها مبادئ النزاهة والابتكار والإدماج، إلى إحداث تأثير وتحول عابر للحدود، للمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشعاعا بالنسبة لإفريقيا.

وكانت المجلة النيجيرية “ذا نيو أفريكا” اختارت كريمة غانم ضمن من 100 من القيادات الإفريقية البارزة خلال سنة 2023، كما اختارتها الحركة العالمية للنساء والفتيات الرائدات بإفريقيا ضمن 100 من القيادات الإفريقية الملهمة برسم السنة ذاتها.

وسبق لكريمة غانم أن حصلت على أزيد من 36 جائزة وتتويجا على المستوى الوطني والدولي، وذلك نظير عملها الدؤوب ومجهوداتها في مجال العمل الإنساني والتعاون الدولي والدبلوماسية والتواصل، وكذا مرافعاتها من أجل قضايا النساء والفتيات داخل المؤسسات متعددة الأطراف، وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وفي يوليوز 2022، وقع اختيار المؤسسة الإفريقية لريادة الشباب على كريمة غانم لتكون من بين 50 من القيادات الدولية الشابة الأكثر تأثيرا، وذلك خلال انعقاد الدورة الخامسة للقمة الدولية للشباب في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

كما تم تكريمها من طرف مؤسسة “Women Who Win”، خلال ندوة لتشجيع القيادات النسائية الإفريقية، وذلك بمنحها جائزة في مجال المرأة في الدبلوماسية الدولية في غشت 2022.

وتشغل كريمة غانم، الخبيرة في التواصل والسياسات العمومية المتعلقة بقضايا النوع والشباب، أيضا منصب المديرة التنفيذية لمنظمة “Africa My Home”.

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