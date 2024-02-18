إسرائيل تستدعي سفير البرازيل بسبب تصريحات “الإبادة”

2024-02-18 / 20:19
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي سرائيل كاتس، يوم الأحد، إنه سيستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه بسبب تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي انتقد بشدة أسلوب إسرائيل في حربها على غزة.

وذكر كاتس على منصة إكس “لا أحد سيقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مضيفا أن الوزارة ستستدعي السفير غدا الاثنين.

وفي وقت سابق من الأحد، اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب “إبادة” بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا لصحافيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي “ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة”.

وأضاف “ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال”.

وتابع “ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود”.

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