مع اقتراب شهر رمضان..المغرب يعتمد توقيت “غرينيتش” في هذا التاريخ

2024-02-18 / 19:46
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هبة بريس - متابعة

سيعود المغرب إلى العمل بتوقيت غرينيتش، ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 10 مارس القادم .

وسبق أن أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال السنوات المنصرمة في بلاغات خاصة أن هذا التغيير ياتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26) أكتوبر (2018) المتعلق بالساعة القانونية وقرار رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 13 من شعبان 061444 مارس (2023 بتغيير الساعة القانونية للمملكة.

كما سيتم بعد نهاية شهر رمضان، الرجوع إلى العمل بالساعة الإضافية (1+GMT) وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة .

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‫4 تعليقات

  1. ما الفائدة من تغيير الساعة خلال شهر رمضان؟فليتركوا الساعة كيفماهي و يغيروا اوقات العمل

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  3. لا حول ولا قوة إلا بالله، توقيت غرينتش هو التوقيت المناسب للمغرب، بعد نتائج دراسة علمية وعد بها وزير الأدارة في الحكومة السابقة، لكن لا حياة لمن تنادي، مرة أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله

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  4. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تبارك الله هادشي فاش شاطرين نقص ساعة زيد ساعة علاش فرمضان الساعة كتصوم اولا حتا أوروبا كيصوما

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