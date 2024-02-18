مع اقتراب شهر رمضان..المغرب يعتمد توقيت “غرينيتش” في هذا التاريخ

هبة بريس - متابعة

سيعود المغرب إلى العمل بتوقيت غرينيتش، ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 10 مارس القادم .

وسبق أن أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال السنوات المنصرمة في بلاغات خاصة أن هذا التغيير ياتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26) أكتوبر (2018) المتعلق بالساعة القانونية وقرار رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 13 من شعبان 061444 مارس (2023 بتغيير الساعة القانونية للمملكة.

كما سيتم بعد نهاية شهر رمضان، الرجوع إلى العمل بالساعة الإضافية (1+GMT) وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة .

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