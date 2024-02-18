كوريا ..علماء ينجحون في زراعة أرز يحتوي على خلايا من لحم البقر

2024-02-18 / 19:06
1
هبة بريس - وكالات

تمكن علماء في كوريا، مؤخرا، من ابتكار نوع جديد من الأغذية المستدامة بيئيا يمزج بين الأرز وخلايا لحم البقر، من شأنه المساعدة على حل الأزمات الغذائية وتحقيق تقدم في مجال التغير المناخي.

وقام باحثون بمختبر جامعة يونسي في سيول بزرع هذا الأرز الجديد، الذي يحتوي على خلايا عضلية ودهنية من لحم البقر، فكانت النتيجة إنبات أرز وردي اللون قد يكون، بحسبهم، بديلا للحوم أرخص وأكثر استدامة من الناحية البيئية، فضلا عن كونه يتشكل من نسبة كربون أقل.

وفي هذا الإطار، قالت بارك سو هيون، التي شاركت في إعداد الدراسة الخاصة بهذا الاختراع، “تخيلوا لو حصلنا على مختلف العناصر الغذائية التي نحتاجها من خلال أرز بالبروتين”، مبرزة أنه بالتزامن مع صدور الدراسة المذكورة في مجلة “مارتر” فإن الأرز يحتوي أصلا على كمية عالية من العناصر الغذائية “لكن إضافة خلايا مستخلصة من البقر ستعزز هذه العناصر”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة والد الأميرة رجوة الحسين والديوان الملكي الأردني يعلن الحداد

وفاة والد الأميرة رجوة الحسين والديوان الملكي الأردني يعلن…

2024-02-19 / 09:16
Photo of الجزائر: القضاء يصدر حكما بالاعدام في حق “الذيب الجيعان”

الجزائر: القضاء يصدر حكما بالاعدام في حق “الذيب الجيعان”

2024-02-18 / 22:17
Photo of إسرائيل تستدعي سفير البرازيل بسبب تصريحات “الإبادة”

إسرائيل تستدعي سفير البرازيل بسبب تصريحات “الإبادة”

2024-02-18 / 20:19
Photo of بعد سجنه بتهمة الاعتداء الجنسي.. داني ألفيس “يخطط” للهروب

بعد سجنه بتهمة الاعتداء الجنسي.. داني ألفيس “يخطط” للهروب

2024-02-18 / 20:04
Photo of اسبانيا ..مصرع سيدتين في حريق شب بدار لرعاية المسنين بمدريد

اسبانيا ..مصرع سيدتين في حريق شب بدار لرعاية المسنين…

2024-02-18 / 18:10
Photo of اسبانيا ..أزيد من 300 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي

اسبانيا ..أزيد من 300 ألف مغربي مسجلون في الضمان…

2024-02-17 / 22:42
Photo of السيسي وماكرون يؤكدان خطورة أي عمل عسكري في رفح

السيسي وماكرون يؤكدان خطورة أي عمل عسكري في رفح

2024-02-17 / 22:07
Photo of الهند.. 10 قتلى بحريق في مصنع للألعاب النارية جنوبي البلاد

الهند.. 10 قتلى بحريق في مصنع للألعاب النارية جنوبي…

2024-02-17 / 21:12
Photo of بريطانيا..نقل ستة مهاجرين إلى مستشفى بعد العثور عليهم داخل شاحنة

بريطانيا..نقل ستة مهاجرين إلى مستشفى بعد العثور عليهم داخل…

2024-02-17 / 19:50
Photo of فاجعة..ضحايا مغاربة في انهيار مبنى تجاري بايطاليا والسلطات تحقق

فاجعة..ضحايا مغاربة في انهيار مبنى تجاري بايطاليا والسلطات تحقق

2024-02-17 / 19:11

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق