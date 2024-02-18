كوريا ..علماء ينجحون في زراعة أرز يحتوي على خلايا من لحم البقر

هبة بريس - وكالات

تمكن علماء في كوريا، مؤخرا، من ابتكار نوع جديد من الأغذية المستدامة بيئيا يمزج بين الأرز وخلايا لحم البقر، من شأنه المساعدة على حل الأزمات الغذائية وتحقيق تقدم في مجال التغير المناخي.

وقام باحثون بمختبر جامعة يونسي في سيول بزرع هذا الأرز الجديد، الذي يحتوي على خلايا عضلية ودهنية من لحم البقر، فكانت النتيجة إنبات أرز وردي اللون قد يكون، بحسبهم، بديلا للحوم أرخص وأكثر استدامة من الناحية البيئية، فضلا عن كونه يتشكل من نسبة كربون أقل.

وفي هذا الإطار، قالت بارك سو هيون، التي شاركت في إعداد الدراسة الخاصة بهذا الاختراع، “تخيلوا لو حصلنا على مختلف العناصر الغذائية التي نحتاجها من خلال أرز بالبروتين”، مبرزة أنه بالتزامن مع صدور الدراسة المذكورة في مجلة “مارتر” فإن الأرز يحتوي أصلا على كمية عالية من العناصر الغذائية “لكن إضافة خلايا مستخلصة من البقر ستعزز هذه العناصر”.

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