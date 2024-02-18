لوموند : اسبانيا رفضت مساومة جزائرية على موقفها من مغربية الصحراء
هبة بريس - متابعة
كشفت صحيفة ‘لوموند’ الفرنسية أن السبب الحقيقي وراء الغاء زيارة وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل الباريسي الى الجزائر، يعود الى رفض مدريد أي مساومة جزائرية على موقف بلاده من مغربية الصحراء.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية في عددها الأخير، أن السبب وراء إلغاء الزيارة يعود بالأساس إلى فشل السلطات الجزائرية في إقناع وزير الخارجية الإسباني بتغيير موقفه تجاه قضية الصحراء المغربية ، عكس ماتروج له أبواق إعلامية جزائرية.
وكانت الجهات الجزائرية قد بررت قرار إلغاء زيارة ألباريس التي كان من المفترض أن تمهد لطي صفحة التوترات بين البلدين، إلى الأجندة المزدحمة لوزير الخارجية الجزائري وللمسؤولين عن ملف العلاقات الثنائية وهو مانفته الصحيفة الفرنسية .
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7 تعليقات
حظيرة العجزة البلداء تلقوا الضربة القاضية. موقف اسبانيا موقف الرجال, شجاع وثابت. فرنسا ادركت الان ان المغرب لا يساوم مغربية صحرائه. هذا درس لمن سولت له نفسه بالتلاعب بقضيتنا الاولى.
قوم هبل المجرمون لادين لاملة لاعقل ياءمة ضحكت من جهلها الامم .
في قلوب أبواق وعملاء النظام العسكري الحاكم في الجزائر منذ 1963 مرض وحقد دفين اتجاه المغرب وسيزيدهم الله مرضا على مرض –
النظام العسكري الحاكم في الجزائر منذ بوخروبة الى تبون لا ثقافة له ولا دين له – حيوانات ناطقة مفترسة تتقن فقط الاصطياد في الماء العكر
بل أرادوا ملاقات ملك اسبانيا وتحدث معه عن اعتراف اسبانيا بمغربية الصحراء. لذلك رفض وزير الخارجية الاسباني زيارة الجزائر. يبحثون عن خلق مشاكل بين اسبانيا والمغرب. باي طريقة ولو تكن بطرق غبية.
الاجندة المزدحمية لعطاف. لهم ملف واحد هو الصحراء
تبرير الخارجية الجزائرية يندرج بوضوح ضمن “هادي كذبة باينة”… فهل يعقل أن أحندة الخارجية الجزائرية تفسح المجال للقاء بيدقها بتندوف حيث تم استقباله وتم “تبادل وجهات النظر معه” وهو الأعمى بصرا وبصيرة، بينما لا تسع للقاء وزير خارجية دولة لم تمض سوى أسابيع معدودة على انبطاحهم أمامها وطلب الموافقة على عودة سفيرهم إليها بدون الضجيج الذي أثاروه عند سحبه، وبخفي حنين.
الجزائر ليس لها اي شيء سوى الصحراء مند خمسين سنة وملاياراااااات من الدولارات كرشاوي لدول كرتونية اليس هدا غباء الجزائر هدفها إضعاف المغرب للسيطرة على المغرب العربي لكنها تناست أنها امام دولة لها تاااااريخ عريق دولة بدون بترول لكنها لن ولن تترك الجزائر تحقق مخططها الخبيث حتى ولو قدر الله أُرغم المغرب للدخول في حرب مباشرة إنه المغرب وماأدراك ما المغرب