لوموند : اسبانيا رفضت مساومة جزائرية على موقفها من مغربية الصحراء

هبة بريس - متابعة

كشفت صحيفة ‘لوموند’ الفرنسية أن السبب الحقيقي وراء الغاء زيارة وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل الباريسي الى الجزائر، يعود الى رفض مدريد أي مساومة جزائرية على موقف بلاده من مغربية الصحراء.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية في عددها الأخير، أن السبب وراء إلغاء الزيارة يعود بالأساس إلى فشل السلطات الجزائرية في إقناع وزير الخارجية الإسباني بتغيير موقفه تجاه قضية الصحراء المغربية ، عكس ماتروج له أبواق إعلامية جزائرية.

وكانت الجهات الجزائرية قد بررت قرار إلغاء زيارة ألباريس التي كان من المفترض أن تمهد لطي صفحة التوترات بين البلدين، إلى الأجندة المزدحمة لوزير الخارجية الجزائري وللمسؤولين عن ملف العلاقات الثنائية وهو مانفته الصحيفة الفرنسية .

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