فاس.. م.صرع سائق دراجة نارية وإرسال مرافقه للمستعجلات

2024-02-18 / 17:19
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ع محياوي _ هبة بريس

لقي سائق دراجة نارية مصرعه على الفور، زوال اليوم الأحد 18 فبراير الجاري، في حادثة سير مميتة وقعت بمنطقة الطاهريين بمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس.

وحسب مصادر “ هبة بريس” فإن سائق الدراجة النارية، لقى حتفه فورا متأثرا بخطورة الإصابة الناجمة عن قوة الإصطدام مع سيارة من النوع الخفيف كانت قادمة في الإتجاه المعاكس، فيما تم نقل مرافقه في وضعية حرجة صوب قسم المستعجلات لتلقي الاسعافات الضرورية .

وفور علمهم بالحادث حلت إلى عين المكان المصالح الامنية المكلفة بحوادث السير والوقاية المدنية للقيام بالمتعين، حيث تم نقل الهالك صوب مستودع الأموات لعرضه على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة ، فيما مرافقه تم نقله في وضعية حرجة صوب المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية .

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