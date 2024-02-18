ريال مدريد يتعادل مع مضيفه رايو فايكانو

تعادل فريق ريال مدريد، متصدر بطولة اسبانيا لكرة القدم، اليوم الأحد، مع مضيفه رايو فايكانو (1-1) ضمن الجولة ال25، موسعا الفارق الذي يفصله عن ملاحقه جيرونا الى ست نقاط موقتا.

وافتتح ريال مدريد التسجيل منذ الدقيقة الثالثة من هجمة مرتدة سريعة أسكنها خوسيلو في الشباك. وخلافا لمجريات اللعب، حصل فايكانو على ركلة جزاء انبرى لها راؤول دي توماس بنجاح (د 27).

وبانتظار الزيارة الصعبة لمطارده المباشر جيرونا إلى ملعب أتلتيك بلباو، بعد غد الإثنين، ابتعد ريال مدريد في الصدارة بفارق ست نقاط.

ورغم هذا التعثر، منح ريال على الأقل أنشيلوتي انجازا أول من نوعه، بمحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمباراة ال19 تواليا في الدوري لأول مرة بقيادة الإيطالي.

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