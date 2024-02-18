انفجار شاحن هاتف نقال ينهي حياة مسنة بفاس

2024-02-18 / 16:47
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محياوي ع _ هبة بريس

اهتز حي واد فاس نفوذ مقاطعة المرنيين، اليوم الأحد 18 فبراير الجاري، في حدود الساعة الخامسة صباحا، على وقع فاجعة مصرع مسنة إلتهمتها نيران حريق شب بمنزلها بسبب انفجار شحن هاتف نقال .

ووفق مصادر “هبة بريس” فإن الهالكة كانت تقيم لوحدها بالمنزل ولم تتمكن من النجاة ولاسيما أنها مسنة .

الحادث إستنفر السلطة المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية التي حلت على الفور بعين المكان للقيام بالمتعين،حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وتم فتح تحقيق في النازلة

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