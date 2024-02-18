بوريطة يتباحث بأديس أبابا مع نظيرته الملغاشية

2024-02-18 / 15:15
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هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بأديس أبابا، مباحثات مع نظيرته الملغاشية، راساتا رافارافافيتافيكا، على هامش القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي.

وتتواصل اليوم الأحد بمقر المنظمة الإفريقية أشغال الدورة الـ 37 لقمة الاتحاد الإفريقي.

ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

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