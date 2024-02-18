تفاصيل إنهاء مهام عامل طانطان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” ان وزارة الداخلية قد أنهت مهام عامل طانطان بالنيابة، بعد استدعاءه إلى العاصمة الرباط لاخباره بذلك .

واضافت مصادرنا ، ان علاقة متشنجة وقعت بين العامل بالنيابة مع عدد من منتخبي الإقليم ، كانت سببا مباشرا في إنهاء مهامه في الإدارة الترابية بالإقليم.

وكان منتخبي الإقليم قد وجّهوا شكايات عديدة إلى مصالح وزارة لفتيت ، بعد تشنج العلاقة بين الطرفين، بخصوص عدد من الملفات التدبيرية التي تخص جماعاتهم.

وقالت مصادر الجريدة، ان العشرات من منتخبي الإقليم ، سبق ان التقوا برئيس الحكومة اخنوش بالتزامن مع لقاء حزبي له بالإقليم، من اجل تقديم شكواهم بهذا الخصوص بشكل مباشر، قبل ان يعدهم بايجاد حل لهذا المشكل القائم بين الطرفين ، وهو ما تحقق بعدما استدعت وزارة الداخلية عاملها بالنيابة لاخباره بانهاء مهامه.

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