تفاصيل إنهاء مهام عامل طانطان
ع اللطيف بركة : هبة بريس
كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” ان وزارة الداخلية قد أنهت مهام عامل طانطان بالنيابة، بعد استدعاءه إلى العاصمة الرباط لاخباره بذلك .
واضافت مصادرنا ، ان علاقة متشنجة وقعت بين العامل بالنيابة مع عدد من منتخبي الإقليم ، كانت سببا مباشرا في إنهاء مهامه في الإدارة الترابية بالإقليم.
وكان منتخبي الإقليم قد وجّهوا شكايات عديدة إلى مصالح وزارة لفتيت ، بعد تشنج العلاقة بين الطرفين، بخصوص عدد من الملفات التدبيرية التي تخص جماعاتهم.
وقالت مصادر الجريدة، ان العشرات من منتخبي الإقليم ، سبق ان التقوا برئيس الحكومة اخنوش بالتزامن مع لقاء حزبي له بالإقليم، من اجل تقديم شكواهم بهذا الخصوص بشكل مباشر، قبل ان يعدهم بايجاد حل لهذا المشكل القائم بين الطرفين ، وهو ما تحقق بعدما استدعت وزارة الداخلية عاملها بالنيابة لاخباره بانهاء مهامه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
هذا العامل إنسان معقول يريد قطع جميع انواع الفساد التي يعرفه الاقليم بسبب هؤلاء الشردمة الفاسدة الذين اخترتهم الساكنة ولكن لن تهمهم مصلحتها إلا مصلحتهم الشخصية ألا وهي نهب المال العام ولكن العامل بالنيابة غلب على أمره وانه كذالك صعب جدا ن تلقى على عاتقيك مسؤولية في الاقاليم الجنوبية الصحراوية