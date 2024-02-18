محامي بتزنيت يحذر المواطنين من ” مافيا العقارات”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حذر الاستاذ “الناجم كوغرابو” محامي بهيئة اكادير والعيون، ساكنة اقليم تيزنيت، مما وصفها ب ” مافيا العقارات” التي باتت تنشط في عملياتها في السطو على عقارات الغير بواسطة التزوير و الاحتيال،خاصة العقارات المهملة و الغير المحفضة التي لم تتم تسوية أوضاعها القانونية من طرف أصحابها.

ونشر المحامي “الناجم كوغرابو”،تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك “، تدوينة يحذر ساكنة تيزنيت ممن وصفهم بــ ” لصوص العقارت ” الذين تُسيل الوعاءات العقارية لعابهم و يتربصون بها .

وقال المحامي في نفس تدوينته لساكنة تيزنيت :” لي عندو شي ارض يعمرها ويصاوب ليها اوراقها ويحفظها، راه لصوص العقارغادي يسرقوها ليه!!! “.

ونبّه المحامي المواطنين ان ” مافيا العقارات باتت تستعين بمن وصفهم بــ “المتسكعين” و ” شهود الزور” المعروفين بمقاهي المدينة، كشهود و كأدوات للسطو و تملك عقارات الغير .

وقد شهدت كل من أقاليم تيزنيت وكلميم في السنوات الأخيرة موجة خطيرة نفذتها مافيا العقارات للسطو على املاك المواطنين، كما سبق ان توجهت العشرات من الشكايات إلى العاصمة الرباط وكذلك عرض العديد من القضايا المتعلقة بهذه الظاهرة بالمحاكم، ولازال العشرات من هؤلاء اللصوص ومن وراءهم خارج قبضة العدالة .

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