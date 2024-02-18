أولمبياد باريس .. رفض مشاركة أسطورة الملاكمة الفيليبيني باكياو

هبة بريس _ رياضة

تبخر حلم الفيليبين بإحراز ذهبية في الملاكمة خلال أولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل، وذلك بعدما أعلمتها اللجنة الأولمبية الدولية أنها لن تغيّر الحد الأقصى للعمر من أجل السماح لأسطورتها المعتزل ماني باكياو بالمشاركة، وفق ما أفاد رئيس اللجنة الأولمبية المحلية.

وتقدمت الفيليبين بـ”طلب خاص” الى اللجنة الأولمبية الدولية العام الماضي سعياً للسماح لباكياو، بطل العالم السابق في عدة فئات، بالملاكمة في باريس على الرغم من وجود قاعدة تحدد الحد الأقصى لسن الملاكمين الأولمبيين عند 40 عاماً.

ويبلغ باكياو حالياً الخامسة والأربعين من عمره.

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