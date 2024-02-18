عدلي يقود ليفركوزن إلى الابتعاد 8 نقاط في الصدارة

2024-02-18 / 11:42
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هبة بريس _رياضة

قاد المهاجم الدولي المغربي أمين عدلي فريقه باير ليفركوزن إلى الابتعاد ثماني نقاط مؤقتاً في الصدارة بمساهمته الفعالة في فوزه على مضيفه هايدنهايم 2-1 السبت في المرحلة الثانية والعشرينمن بطولة ألمانيا لكرة القدم.
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وصنع عدلي الهدف الأول للدولي الهولندي جيريمي فريمبونغ (45+2)، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 81، فيما سجل مارفين بييرينغر (87) هدف الشرف لأصحاب الأرض.

وهو الهدف الثاني لعدلي مع ليفركوزن هذا الموسم. كما هو الفوز الثالث توالياً لباير ليفركوزن في الدوري والثامن عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 58 نقطة مبتعداً بفارق ثماني نقاط عن مطارده المباشر بايرن ميونيخ حامل اللقب الأعوام الـ11 الأخيرة والذي يحل ضيفا على بوخوم الأحد في ختام المرحلة.

وواصل رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو مشوارهم الرائع هذا الموسم نحو تحقيق اللقب الأول في الدوري في تاريخ النادي محافظين على سجلّهم خاليا من الخسارة في 32 مباراة ضمن مختلف المسابقات (28 انتصارا و4 تعادلات).

وعانى باير ليفركوزن الأمرّين طيلة الشوط الأول قبل أن ينجح فريمبورنغ في افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما تلقى كرة عرضية زاحفة داخل المنطقة من عدلي سددها بيسراه من مسافة قريبة على يسار الحارس كيفن مولر.

وتابع باير ليفركوزن أفضليته في الشوط الثاني وتناوب مهاجموه على إهدار العديد من الفرص أبرزها تسديدة لصانع ألعابه الدولي الواعد فلوريان فيرتس من مسافة قريبة إثر تمريرة من البديل الإسباني بورخا إغليسياس ارتدت من العارضة قبل أن يشتتها الدفاع (77). وعوَّض فيرتس بعد أربع دقائق بتمريرة على طبق من ذهب داخل المنطقة وخلف قطبي الدفاع إلى عدلي المتوغل فراوغ الحارس مولر وتابعها داخل المرمى الخالي. وقلص بييرينغر الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 87 بضربة رأسية إثر تمريرة من النمسوي نيكولا دوفيدان

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