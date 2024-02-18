ألكاراس يودع بطولة بوينوس أيرس لكرة المضرب

هبة بريس _ رياضة

ودع الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا عالميا وحامل اللقب، دورة بوينوس أيرس الأرجنتينية لكرة المضرب (250 نقطة)، من الدور نصف النهائي بخسارته، أمس السبت، أمام الشيلي نيكولاس جاري، الـ 21 عالميا بنتيجة 6-7 (2-7) و3-6.

وكان ألكاراس يخوض مشاركته الأولى منذ انتهاء مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عند ربع النهائي أواخر يناير الماضي، ساعيا نحو الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه العام الماضي على حساب البريطاني كاميرون نوري.

ويستمر بحث الإسباني، البالغ 20 عاما، عن لقبه الأول منذ تتويجه ببطولة ويمبلدون في يوليوز الماضي، بعد سقوطه أمام جاري في ثالث مواجهة له مع الشيلي البالغ 28 عاما، الذي خسر مباراتيه السابقتين مع ألكاراس عام 2023 في نصف نهائي دورة ريو دي جينيرو والدور الثالث لبطولة ويمبلدون.

وسيحاول جاري الفوز بلقبه الرابع، اليوم الأحد، حين يلتقي في النهائي، الأرجنتيني فاكوندو دياس أكوستا، الذي تغلب في المباراة الثانية لدور نصف النهائي على مواطنه فيديريكو كوريا 6-2 و6-3، ليخوض في سن 23 عاما النهائي الأول له في دورات “أيه تي بي”.

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