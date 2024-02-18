جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية غامبيا بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غامبيا، السيد أداما بارو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس أداما بارو، وأصدق المتمنيات لشعب غامبيا بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبنفس المناسبة، أود أن أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة العمل سوياً معكم من أجل توطيد علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين بلدينا، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين”.

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