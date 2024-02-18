ناصر بوريطة يتباحث بأديس أبابا مع نظيره الإثيوبي

2024-02-18 / 10:59
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بأديس أبابا، مباحثات مع نظيره الإثيوبي، تاي أتسكي سيلاسي، على هامش القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي.

وتتواصل اليوم الأحد بمقر المنظمة الإفريقية أشغال الدورة ال37 لقمة الاتحاد الإفريقي.

ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

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‫6 تعليقات

  1. هذآ جميل جدا في التنمية و تطويرها ولكن ياسيد ناصر بوريطة يجب عليك ان تلتفت إلى العيش في بلادنا وايجاد فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على كفاءات عالية الجودة.

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  2. نحن جد ماسة إلى التغيير والاصلاح والتنمية في وطننا افضل بكثير من التنمية الإفريقية لتشجيع الشباب على العمل وعدم مغادرته البلاد عبر الهجرة السرية التي يذهب ضحايا الابرياء من شباب.

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  3. نحن نعاني ياسيد ناصر بوريطة من المعيشية الصعبة الراهنة ، نخدم البلاد أولا قبل كل شيء وهذه هي التنمية الحقيقة.

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  4. هناك عدة مشاكل وقضايا في القارة الإفريقية باعتبارها جزءا كبيرا من التنموية الاقتصادية والاجتماعية .

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  5. دور المغرب باعادته إلى الاتحاد الافريقي كونه يعيش استقرار أمني والمغرب متفوق في مستوى صندوق الاستثمار وفق معطيات إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها.

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