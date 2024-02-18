هزة أرضية تضرب وسط المكسيك

2024-02-18 / 09:25
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هبة بريس _ وكالات

ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية غيريرو المكسيكية، وأعلنت السلطات حالة التأهب في عدة مناطق بينها العاصمة مكسيكو سيتي.
وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل بالمكسيك في بيان أن “مركز الهزة حُدد على بعد 24 كيلومترا من كويوكا دي بينيتيز في ولاية غيريرو بوسط البلاد، فيما أطلقت الحكومة الإنذار الزلزالي”.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلنت هيئة رصد الزلازل المكسيكية أن هزة بلغت قوتها المبدئية 5.8 درجة ضربت وسط العاصمة مكسيكو سيتي يوم الخميس، فيما أكدت السلطات المحلية أنها لم تسجل أضرارا.

وتقع المكسيك بين خمس صفائح تكتونية، تجعل تحركاتُها البلادَ من الأكثر تعرضا للهزات في العالم، خاصة على ساحل المحيط الهادئ غربا.

ويقع جزء من مكسيكو سيتي، وخاصة وسط المدينة، على أرضية موحلة لبحيرة قديمة، ما يجعله عرضة بشكل خاص لتأثير الهزات.

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‫6 تعليقات

  3. المكسيك أكثر تعرضا للزلازل في العالم ؛ لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين وانجينا من الكوارث الطبيعية.

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  5. الله سبحانه وتعالى يعطي لعباده إنذار وذالك يأتي عبر رياح قوية ومدمرة وتارة عبر فياضانات مهلكة وتارة أخرى عبر زلازل مروعة كما حصل في زلزال مناطق الحوز حيث قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت أرجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض..) .

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  6. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها..) ،ان الزلازل في الأرض وبقية الكواكب نشاط طبيعي ناتج عن النشاط الجيولوجي لذالك الكوكب ومن بينها الأرض لأنه دائم النشاط والحركة ، اللهم سترك يارب.

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