هزة أرضية تضرب وسط المكسيك

2024-02-18 / 09:25
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هبة بريس _ وكالات

ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية غيريرو المكسيكية، وأعلنت السلطات حالة التأهب في عدة مناطق بينها العاصمة مكسيكو سيتي.
وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل بالمكسيك في بيان أن “مركز الهزة حُدد على بعد 24 كيلومترا من كويوكا دي بينيتيز في ولاية غيريرو بوسط البلاد، فيما أطلقت الحكومة الإنذار الزلزالي”.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلنت هيئة رصد الزلازل المكسيكية أن هزة بلغت قوتها المبدئية 5.8 درجة ضربت وسط العاصمة مكسيكو سيتي يوم الخميس، فيما أكدت السلطات المحلية أنها لم تسجل أضرارا.

وتقع المكسيك بين خمس صفائح تكتونية، تجعل تحركاتُها البلادَ من الأكثر تعرضا للهزات في العالم، خاصة على ساحل المحيط الهادئ غربا.

ويقع جزء من مكسيكو سيتي، وخاصة وسط المدينة، على أرضية موحلة لبحيرة قديمة، ما يجعله عرضة بشكل خاص لتأثير الهزات.

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