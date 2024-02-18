طقس الأحد.. أجواء باردة مع تشكل سحب منخفضة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء حارة نوعا ما بالجنوب ومنطقة سوس والسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالمنطقة الشرقية، وضباب محلى بالسواحل الأطلسية الشمالية..
وستكون الأجواء باردة نسبيا بالأطلس والمنطقة الشرقية خلال الصباح والليل، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من شمال الأقاليم الجنوبية والجنوب -الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسواحل الشمالية، مصحوبة بتناثر غبار محلي.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بوسط وجنوب البلاد، و ستكون ما بين 06 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات حرارة العليا فستعرف ارتفاعا ملموسا بالسهول الشمالية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طانطان وبوجدور وباقي السواحل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث نافعا ولا ضارا ياأرحم الراحمين.
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين.
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين.
نطلب من الله عزوجل نزول المطر ليخفف شيئا ما من معاناة الفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى .
يجب على المواطنين المغاربة أن يصلوا صلاة الاستسقاء طلبا من الله عزوجل نزول المطر , لأن الماء كل شيء حي,