طقس الأحد.. أجواء باردة مع تشكل سحب منخفضة

2024-02-18 / 09:03
5
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء حارة نوعا ما بالجنوب ومنطقة سوس والسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالمنطقة الشرقية، وضباب محلى بالسواحل الأطلسية الشمالية..

وستكون الأجواء باردة نسبيا بالأطلس والمنطقة الشرقية خلال الصباح والليل، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من شمال الأقاليم الجنوبية والجنوب -الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسواحل الشمالية، مصحوبة بتناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بوسط وجنوب البلاد، و ستكون ما بين 06 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات حرارة العليا فستعرف ارتفاعا ملموسا بالسهول الشمالية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طانطان وبوجدور وباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مطار الرباط-سلا .. أزيد من 120 ألف مسافر خلال يناير الماضي

مطار الرباط-سلا .. أزيد من 120 ألف مسافر خلال…

2024-02-18 / 15:10
Photo of تفاصيل إنهاء مهام عامل طانطان

تفاصيل إنهاء مهام عامل طانطان

2024-02-18 / 13:49
Photo of “درك الواليدية” يحجز شاحنة محملة بأزيد من 9 أطنان من مخدر الشيرة

“درك الواليدية” يحجز شاحنة محملة بأزيد من 9 أطنان…

2024-02-18 / 13:00
Photo of العثور على جث.ة متفحمة خلال عملية إخلاء محيط “ولاد زيان” من المهاجرين الأفارقة

العثور على جث.ة متفحمة خلال عملية إخلاء محيط “ولاد…

2024-02-18 / 12:47
Photo of محامي بتزنيت يحذر المواطنين من ” مافيا العقارات”

محامي بتزنيت يحذر المواطنين من ” مافيا العقارات”

2024-02-18 / 12:31
Photo of خبير ..الصراع بين المغرب والجزائر يحول دون عودة الاتحاد المغرب العربي

خبير ..الصراع بين المغرب والجزائر يحول دون عودة الاتحاد…

2024-02-18 / 10:00
Photo of لوموند: ثلث خريجي الطب بالمغرب يذهبون إلى الخارج

لوموند: ثلث خريجي الطب بالمغرب يذهبون إلى الخارج

2024-02-18 / 09:37
Photo of هزة أرضية تضرب وسط المكسيك

هزة أرضية تضرب وسط المكسيك

2024-02-18 / 09:25
Photo of رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يثمن دور الملك محمد السادس في دعم القدس

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يثمن دور الملك محمد السادس…

2024-02-17 / 21:39
Photo of ترامواي البيضاء .. انطلاق التجارب الشاملة للخطين الثالث والرابع

ترامواي البيضاء .. انطلاق التجارب الشاملة للخطين الثالث والرابع

2024-02-17 / 20:50

‫5 تعليقات

  4. نطلب من الله عزوجل نزول المطر ليخفف شيئا ما من معاناة الفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى .

    رد

  5. يجب على المواطنين المغاربة أن يصلوا صلاة الاستسقاء طلبا من الله عزوجل نزول المطر , لأن الماء كل شيء حي,

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق