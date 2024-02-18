طقس الأحد.. أجواء باردة مع تشكل سحب منخفضة

2024-02-18 / 09:03
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء حارة نوعا ما بالجنوب ومنطقة سوس والسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالمنطقة الشرقية، وضباب محلى بالسواحل الأطلسية الشمالية..

وستكون الأجواء باردة نسبيا بالأطلس والمنطقة الشرقية خلال الصباح والليل، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من شمال الأقاليم الجنوبية والجنوب -الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسواحل الشمالية، مصحوبة بتناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بوسط وجنوب البلاد، و ستكون ما بين 06 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات حرارة العليا فستعرف ارتفاعا ملموسا بالسهول الشمالية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طانطان وبوجدور وباقي السواحل.

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