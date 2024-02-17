قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة نهضة بركان

كشف التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة نهضة بركان، اليوم السبت، ضمن الجولة 19 من البطولة الإحترافية.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: المطيع، مفتاح.

خط الدفاع: أبو الفتح، فرحان، العملود، غادارين، غزوي، بوشتة.

وسط الميدان: حيمود، جبران، الدراوي، محروس، مومن، سرغات، الزمراوي، بونا عمار.

خط الهجوم: بوهرة، لحتيمي، الحداد، أوناجم، أوغونس.

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