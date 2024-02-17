(مقال رأي) أيقظوا وليد من حلم قطر

عبد العزيز أرجدال

خرج الناخب الوطني وليد الركراكي في حوار خاص مع قناة “الرياضية” المغربية، أمس الجمعة، من أجل الكشف عن أسباب فشله مع المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، بعدما أقصي أسود الأطلس من دور الثمن بخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.

لقد برر الركراكي فشله في “الكان” بالحرارة المرتفعة والرطوبة العالية في مدينة “سان بيدرو”، وظل يشدد على أن المنتخب المغربي كان الطرف الأفضل في مواجهة جنوب أفريقيا من ناحية الإحصائيات، ناسيا أن الإحصائيات لا تساوي شيئا أمام خسارة نتيجة المباراة، لأن قانون كرة القدم يعترف فقط بالنتائج وليس بنسب الاستحواذ و التمريرات الدقيقة.

لكن ما أثار الانتباه في خرجة الركراكي بالأمس، هو أن الرجل لازال يعيش حلم قطر، إذ لا يتوانى في التذكير بإنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر، والتذكير بالأجواء والنتائج التي عاشها المنتخب الوطني المغربي في المونديال، ما يؤكد أن الرجل لم يستيقظ بعد من حلم المونديال، بالرغم من صفعة “الكان”.

صحيح أن المنتخب الوطني المغربي حق إنجازا تاريخيا وغير مسبوق في المونديال بقطر، من خلال بلوغ نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، لكن الجماهير المغربية لا تريد العيش على الماضي، لأنها تتعطش إلى الألقاب وكسر عقدة “الكان”، لذلك ارجوكم ايقظوا وليد من حلم “الكان” لأن الماضي فات والقادم أصعب.

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