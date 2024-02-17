البطولة الإحترافية.. المغرب الفاسي ينهزم بميدانه أمام نهضة الزمامرة

البطولة الإحترافية.. المغرب الفاسي ينهزم بميدانه أمام نهضة الزمامرة

2024-02-17 / 20:10
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انهزم المغرب الفاسي أمام ضيفه نهضة الزامرة بثلاثة أهداف لاثنين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة 19 من البطولة الإحترافية.

افتتح محمود بنحليب التسجيل للزمامرة في الدقيقة 24 من ضربة جزاء، وأضاف زكرياء بحرو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وقلص محسن بوريكا الفارق للماض في الدقيقة 45 من ضربة جزاء، ثم وقع هيثم هينا الهدف الثاني في الدقيقة 73.

ووقع محمد هبالي هدف الفوز لنهضة للزمامرة في الدقيقة 91.

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