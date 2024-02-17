برشلونة يقتنص فوزا مثيرا أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

حقق نادي برشلونة بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز فوزا مثيرا ضد نظيره سيلتا فيجو بهدفين لهدف، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

نجح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الأول لصالح نادي برشلونة في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل سيلتا فيجو عن طريق إياجو إسباس في الدقيقة 47.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لنادي برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة، يحتل نادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 20 في المركز السابع عشر.

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